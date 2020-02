Estefanía y Christofer, de 'La isla de las tentaciones', se casan

M. M. La relación entre Estefanía y Christofer, nacionalmente conocidos tras su paso por 'La isla de las tentaciones', no deja de dar giros inesperados. Si hace tan solo unas semanas salía a la luz el affaire de la madrileña durante el programa con otro concursante, ahora se ha podido saber que se casan.

La pareja ha revelado la gran noticia en la revista 'Lecturas': "No casaremos en verano, con el calor", dicen. "Me gustaría que la boda durara dos días", ha añadido Estefanía.

Al parecer, el chileno le pidió matrimonio en 2016 en Torrevieja con un anillo de diamantes y es ahora, tras el paso por el polémico programa, que han decidido 'formalizar' la relación.

Pese a la gran noticia, Estefanía pasará una temporada en Honduras, ya que es una de las concursantes de la nueva edición de 'Supervivientes', algo que no termina de gustar a Christofer: "Me da miedo que Fani me sea infiel en Supervivientes".

No obstante, ella ha querido transmitir calma asegurando que no volverá "a serle infiel": "Me ha dicho que permanezca siempre a 50 metros de los chicos".