Un chico de 'First Dates': "Soy un guarro y un buenazo"

Las experiencias sexuales pueden tener mucho protagonismo en algunas de las cenas que el restaurante de 'First Dates' sirve a diario. Este es el caso de Nacho, un dependiente madrileño de 22 años, que no se cortó ni un pelo a la hora de contar su amplia experiencia en el terreno sexual mientras jugaba a 'El rasca del amor' con Pamela, su cita en el dating de Cuatro: "He hecho tríos, orgías, le toqué un huevo a mi colega sin querer...".

"No me quejo. Obviamente, todos tenemos un tamaño, pero mientras sepas meterla bien, ¿para qué quieres más?", opinó el chico sobre el tamaño de su miembro en una de las declaraciones que hizo a cámara a lo largo de su participación en el formato presentado por Carlos Sobera.

Instantes después, Pamela cogió confianza y le desveló entre risas a Nacho que el lugar más raro en el que había mantenido relaciones sexuales fue en un faro: "Lo peor de todo es que perdí la virginidad allí. No quiero pisar uno nunca más. Tengo un trauma".

Fue tanta la química que surgió entre Pamela y Nacho que se besaron apasionadadamente en uno de los baños del restaurante antes de que decidiesen darse una segunda cita fuera del resturante de 'First Dates' en 'La decisión final'. "Soy un guarro y un buenazo. Depende de la situación, lo encadeno bien, pero tirando más a lo sucio", dijo el chico.