Gianmarco y Adara se reencuentran en 'GH VIP 7' y prometen esperarse

EP / Madrid Sin duda, el reencuentro más esperado en la noche de este miércoles fue el que vivió Adara tras verse de nuevo las caras con Gianmarco. Recordemos que el jueves pasado vivimos una gala llena de emociones, primero la modelo se reencontró con el padre de su hijo -con el que se dio un beso de película- y más tarde con el italiano que ha hecho que vuelva a ser feliz mientras que ha estado en la casa de GH VIP 7. Ahora, la concursante está echa un lío pero parece que tiene claro que quiere que espere a que salga de la casa para hablar las cosas y hacer lo que sienta en ese momento.

"Te he notado un poco frío" le decía Adara nada más verle. Y lo cierto es que Gianmarco lleva desde el jueves reacio a la modelo porque tiene la sensación de que su relación se ha roto y que no tiene ninguna posibilidad de tener algo con ella: "Te noté muy fría, como si no te interesara nada" le decía el.

Para Gianmarco una de las cosas que más le dolió el otro día fue el beso que se dio con Hugo Martín Sierra. Eso le descolocó y ha sido el culpable de que quizás haya cambiado su forma de pensar sobre lo que tiene o no tiene con Adara. Mientras tanto, ella le confesó: "Tú no sabes mi situación, a mí me chocó mucho que él me besara así".

Otra de las cosas de las que se ha quejado el italiano ha sido de la mirada que tenía la concursante el jueves pasado, parece que no vio en sus ojos lo que veía cuando estaba en la casa de GH VIP 7. Sin embargo, parece que Gianmarco notó este miércoles de nuevo ese brillo: "Ahora estás muy diferente al otro día, ahora sí me miras igual, el otro día, no".

El italiano se armó de valor y le dijo todo lo que pensaba de un tirón: "Yo siempre he sentido lo mismo, pero veo que tú, primero es una cosa y luego otra. Un día piensas en una persona y otro día piensas en otra. Yo también en sufrido mucho. Tenemos que hablar muchas cosas pero me gustaría que hacerlo fuera de cámaras para entender lo que piensas. Tampoco puedo borrar lo que vi el otro día". De esta manera, Gianmarco fue el elegido por la audiencia para pasar la noche en Guadalix de la Sierra... ¿Qué habrán hablado los dos tortolitos?