Rajoy, en 'El Hormiguero': "A Sánchez le hubiera ido mejor continuar con mi colchón"

C.M. Mariano Rajoy está de promoción, así que este martes presntó su primer libro, 'Una España mejor', en 'El Hormiguero' de Antena 3, donde hizo un repaso de su etapa al frente del Gobierno en los días posteriores al referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017.

El expresidente del Gobierno contestó sin reparos las preguntas de Pablo Motos, que no dudó en bromear con el popular sobre su vida en Moncloa. Con su tono y sorna habitual, Rajoy lanzó un dardo a Sánchez ante la pregunta del presentador de por qué creía que el actual presidente había cambiado de colchón en el Palacio de la Moncloa. "¿Tan mal lo dejaste que nada más llegar Sánchez lo tuvo que cambiar?", le dijo el conductor del programa, a lo que el expresidente alegó: "con absoluta franqueza, creo que le habría ido mejor si hubiera continuado con mi colchón porque se le habrían pegado algunas buenas cualidades".





Pero no fue el único momento para la posteridad que el ahora registrador de la propiedad y también escritor dejó en el espacio televisivo. Tras contar que se había dejado una bicicleta estática en Moncloa y alabar las labores del servicio que trabaja en el lugar, Rajoy no dudó en comentar el día en que Sánchez hizo la moción de censura contra él y la comida posterior que tuvo a toda España en vilo. "¿Qué pasó en la comida después de la moción de censura? ¿Tomastéis chupitos?", preguntó Motos. "Pues, francamente, no me acuerdo, Pablo", sentenció el presidente en su tono habitual ante las carcajadas del público. "Es una exclusiva que te acabó de dar", añadió jocoso. "¿Fue una comida triste?", preguntó de nuevo el presentador. "No, ya sabíamos lo que había. Fue una comida que se montó por casualidad. A última hora, tras terminar mi papel, fui a comer con cinco o seis colegas que estaban por allí, que podían haber sido más. Lo único que recuerdo es que me lo pasé muy bien. Hay gente que no le gusta que te lo pases bien, ¡esto es para nota! Me gusta ver a la gente feliz", concretó Rajoy.

Puigdemont y el 1-O

Por otro lado, el exjefe del Ejecutivo criticó la falta de "gallardía" del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por su marcha a Bruselas pese a ser reclamado por la Justicia española por delitos de sedición y malversación. "El resto tuvo la gallardía de ir a defenderse. Él, no", lamentó. "Si crees en algo y piensas que tiene posibilidades de que salga hacia delante, defiéndelo y actúa en consecuencia, aunque acabes derrotado".





Rajoy también quiso opinar sobre las negociaciones entre PSOE, Unidas Podemos y ERC para la investidura de Pedro Sánchez. "Me gustaría que no saliera adelante", reconoció, para después calificar de "disparate" que los socialistas pacten con la formación catalana, a la que "solo le importa una parte de España".

En este sentido, insitió en la apuesta por la gran coalición como alternativa. "Es fundamental que el PP y el PSOE vayan juntos", aseveró, para después recordar ocasiones en las que esta suma "salió bien", como cuando ambos votaron en contra del conocido como plan Ibarretxe.