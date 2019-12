Adara rompe a llorar por su relación con Hugo

EP / Madrid Adara ha mantenido una conversación muy íntima con las últimas concursantes de GH VIP 7 y nos hemos quedado de piedra al conocer el contenido explícito. Parece que la modelo ha vuelto a recordar lo mal que estaba con su pareja, Hugo Martín Sierra y le ha venido un llanto que ha sido muy difícil de parar. Aún así, tanto Mila Ximénez, Alba Carrillo y Noemí Salazar han estado apoyando a la concursante y no han dudado en darla los mejores consejos posibles.

Adara ha explica cómo vivió el momento de dejar todo en Madrid y hacer su vida en Mallorca con el que ahora es el padre de su hijo: "Lo hice de corazón y lo intenté. Yo pensaba que él iba a poder llenarme tanto que esa necesidad de estar con mi familia se iba a cubrir con verles cada dos o tres meses. Pero me he dado cuenta que ni él ni nadie". Parece que la concursante se ha dado cuenta de que echaba mucho de menos a su familia y asegura que es un hueco irreemplazable.

La concursante se ha desahogado como hacia tiempo y ha explicado que: "Me da rabia. Me pongo mal porque yo muchas veces no quería contarle a mi familia lo que pasaba ni preocuparles con lo que yo estaba pensando. Yo lo he puesto todo de mí en esta relación, lo he dado todo". Adara no quería preocupar a su familia y no hablaba largo y tendido de lo que estaba pasando en su casa con él para no preocuparle, pero asegura que: "Para mí era un sueño tener una familia, era lo que más deseaba del mundo. Y muchas veces me he preguntado por qué no hay ciertas cosas si yo lo he puesto todo de mí".

En cuanto al deseo sexual, parece que Adara se dio cuenta que se había perdido: "Hay algo que tienen todas las parejas que no funcionaba. Eso no pude faltar. Yo me he sentido muy fea y ha sido muy doloroso para mí. Me empecé a arreglar mucho, me puse a dieta, empecé a hacer deporte solo para gustarle y no había manera". Y es que tal y como lo ha contado, parece que la concursante ha estado un tiempo sintiéndose insegura y sin valorarse absolutamente nada.

La conversación se zanjaba diciendo que: "Nunca me había sentido así. No gustarle a la persona con la que estás es una sensación muy fea y dolorosa" por lo que entendemos que la modelo tiene más claro que nunca que cuando salga de la casa más famosa de España, necesita tener una conversación con el padre de su hijo para arreglar o por lo menos entender por qué vivieron esa situación.