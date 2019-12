Paz Padilla la lía en 'Got Talent' al pulsar por error el botón dorado

M.C. Está claro que allí donde esté la televisiva Paz Padilla, el espectáculo está asegurado. El pasado programa de 'Got Talent' se escapó al espectáculo de la humorista. Padilla la lío al pulsar por error el botón dorado durante la actuación del ilusionista Aitor Francés y su hermano, que dejó encantada a la presentadora de 'Sálvame'.

Tan encantada que la llevó a pulsar el botón con pase directo a la semifinal sin el apoyo de sus compañeros y sin querer. "Perdón, perdón, lo siento", se disculpó ante las caras de asombro de los presentes, incluidos los dos participantes, que no salían de su asombro.





Paz Padilla la lía en #GotTalentSemi3 al pulsar el botón dorado sin querer. pic.twitter.com/w1qvF62d5r — Los televisivos (@lostelevisivos_) December 10, 2019

Tras el desliz de la intérprete y humorista, Millán no dejó el humor con el que acostumbra a presentar el espacio televisivo y tomó el pelo a su compañera. "Hemos descubierto dos cosas: primero, que todavía no te sabes las reglas del programa; y segundo, que cuando das el pase de oro, la música no las puedes cortar porque va programada y entonces te tienes que comer toda la canción".