Los fans de Eduardo Gómez rescatan sus mejores escenas para despedirle

V. SEDEÑO Este domingo ha llegado la noticia de la muerte de Eduardo Gómez. El actor ha fallecido a los 68 años y siempre será recordado por sus papeles en 'Aquí no hay quien viva' y en 'La que se avecina'.

Eduardo Gómez dio vida al mítico Mariano, portero de 'Aquí no hay quien viva' y padre de Fernando Tejero, quien interpretaba a su vez el papel de Emilio. Tras este trabajo, Gómez no podía faltar en el elenco de 'Aquí no hay quien viva', en Telecinco. En esta exitosa serie dio vida a Maxi, polifacético personaje que se convirtió en líder de 'los leones', quienes le apodaban como 'mente fría'.

Gracias, sobre todo, a estos conocidos papeles Eduardo Gómez se convirtió en uno de los actores más conocidos del panorama televisivo español. Por eso, tras conocerse la noticia de su muerte son numerosos los mensajes de sus seguidores para rendirle homenaje.

Hijo, en esta casa hace falta un perro...

Eterno Eduardo Gómez, gracias por dejarnos momentos tan desternillantes como este. pic.twitter.com/pQsCQYUn9O — Thorrezno (@starnine27) July 28, 2019

Metrosexual y pensador. DEP Eduardo Gómez. pic.twitter.com/usHy0HmtPo — Juan Alberto (@ja_fdez) July 28, 2019

Buen viaje Eduardo Gómez, gracias por habernos dejado tan buenos momentos en esta NUESTRA comunidad. Jamás te olvidaremos ni como Eduardo ni como Mariano en Aqui No Hay Quien Viva.

Os dejamos uno de sus mejores momentos en la serie, que no han sido pocos.

Descansa en paz amigo! pic.twitter.com/0MfnqXb9qu — Aqui No Hay Quien Resida (@universoANHQV) July 28, 2019

Uno de los grandes protagonistas de nuestra infancia... DEP Eduardo Gómez pic.twitter.com/3r2UD0Hoi7 — Osc. ???? (@OscarArreyMusic) July 28, 2019

Primero fue Concha, después Marisa y hoy nos deja Mariano. Gracias por tantos momentos como estos. Hasta siempre, Eduardo Gómez. pic.twitter.com/b7ZJZgHYuT — alexia (@alexiarm92) July 28, 2019