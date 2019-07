Adiós a Eduardo Gómez, la 'mente fría' de los 'leones' de Montepinar

V. SEDEÑO El actor Eduardo Gómez ha fallecido a los 68 años y deja tras de sí una trayectoria cómica de lo más aplaudida. Los papeles de Gómez en series tan exitosas como 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina' dieron la fama a este carismático actor.

Ahora son sus amigos y compañeros de profesión los que le recuerdan y le dedican bonitas palabras y mensajes tras su muerte.

Se nos ha ido este ser maravilloso, metrosexual, pensador y mente fría. Buen viaje, Edu, y gracias por tantos años de risas y de buen rollo. Eres historia de la comedia. Adiós, león. pic.twitter.com/9eUqsxCYMd

En estos casi 20 años que han pasado desde que nos conocemos, siempre me has hecho reír. Hasta hoy, que me haces llorar.

Vuela alto y llena de risas el lugar al que vayas, amigo. DEP Eduardo Gómez ?? pic.twitter.com/0jj1nzOATt