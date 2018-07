Juncal Rivero incendia las redes con su comentario sobre las modelos 'curvy'

A.S. Juncal Rivero visitaba este fin de semana el plató de Telecinco en ‘Viva la vida’ para hablar de su puesto como directora Miss y Míster España el año que viene. Pero la actuación de Rivero ha dado mucho que hablar después de sus declaraciones sobre una modelo 'curvy'. Cuando Toñi Moreno enseñaba la foto de la modelo americana, Nadya Bulson, Rivero no tardó en reaccionar, “esta chica tiene un problema de sobrepeso”, a lo que añadía, “el mayor problema que hay hoy en día en este país no es la anorexia, es la obesidad”.

Las palabras de la modelo han provocado un aluvión de críticas en las redes sociales, donde le han llegado a acusar de gordofobia. Ante esto, Juncal publicó varias explicaciones con las que se pronunciaba diciendo que la 'influencer' no debe ser "un ejemplo a seguir" ya que "la obesidad es uno de los grandes problemas". "Ante los mensajes recibidos sobre mi comentario hoy en tv sobre una molelo “curvy” instagramer donde digo que esa mujer es obesa y que no se debe dejar como ejemplo de persona sana, teniendo en cuenta que es uno de los grandes problemas de este País y me acusan de desinformada...", se defendía colgando varios datos sobre la obesidad en España. Juncal no fue la única mencionada en las redes, también Toñi Moreno fue objeto de críticas al no decir nada al respecto durante el programa.

Ante los mensajes recibidos sobre mi comentario hoy en tv sobre una molelo “curvy” instagramer donde digo que esa mujer es obesa y que no se debe dejar como ejemplo de persona sana, teniendo en cuenta que es uno de los grandes problemas de este País y me acusan de desinformada.. pic.twitter.com/KoVu4ojoiq — Juncal Rivero (@JuncalRivero) 14 de julio de 2018

Su valoración sobre la 'influencer curvy' no fue la única opinión de Rivero que generó polémica. La presentadora se posicionó en contra de la prohibición de desfiles en traje de baño en Miss América, "si queremos salir a la calle en minifalda y que un señor no nos diga nada, no tiene sentido no hacer en bañador un desfile en un certamen en el que se está valorando la belleza", comentaba sin reparos.