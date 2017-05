'Prison Break' no volverá la próxima temporada en FOX

EP / Madrid

‘Prison Break’ no volverá a la televisión con una nueva temporada en FOX. Lmientras el drama carcelario prosigue y acoge en esta ocasión el reencuentro más esperado por sus seguidores desde que se anunció el regreso de la serie.

(CONTIENE SPOILERS)

Después de ser apuñalado y envenenado, Michael necesitaba una transfusión y tenía un grupo sanguíneo demasiado raro. Lincoln logra arreglar su transporte hasta Creta, en un viaje de 12 horas en bote, para encontrarse allí con Sara Tancredi, la otrora mujer de Michael.

Una vez allí y en un acto marcadamente metafórico, Sara dona su propia sangre a Michael gracias a su condición de donante universal. Una vez Michael vuelve a ser él mismo, Sara le enseña una foto de ella en el móvil del hijo que ambos tuvieron. Y mientras pasaba imágenes, Michael descubre... la secreta identidad de Poseidón: Jacob.

Después de darle a Michael un tierno beso de despedida, Sara vuelve a EE.UU. donde se ve obligada a fingir ante Jacob... a quién no tardará en apuntar con un arma y arrepentirse, después de que Poseidón le asegure que el destino de Michael está en sus manos.

'Prision Break'

Cuando descubre que Michael puede seguir vivo, Sara une fuerzas con su hermano Lincoln Burrows (Dominic Purcell) para planear "la evasión más grande de todos los tiempos". Así forman un equipo en el que figuran los fugitivos más escurridizos de Fox River State Penitentiary: T-Bag (Robert Knepper), C-Note (Rockmond Dunbar) y Sucre (Amaury Nolasco).

Aparte del emocionante reencuentro de Michael con Lincoln, el trailer anterior muestra las peripecias de los hermanos para abandonar la cárcel.

Sin embargo, no solo Scofield y su hermano vuelven a la carga. También el recién electo congresista Paul Kellerman (Paul Adelstein) aparecerá en Prison Break de la mano de Inbar Lavi (The Last Ship), Augustus Prew (Los Borgia) y Rick Yune (Marco Polo).