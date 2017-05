'Juego de Tronos': Cinco precuelas en marcha

EP / Madrid

Recientemente se daba a conocer queuna vez que la ficción llegase a su fin tras la octava temporada. Ahora, George R. R. Martin, autor de la saga original de libros Canción de Hielo y Fuego, revela que también se está desarrollando una quinta idea a mayores.

El escritor dio a conocer la noticia a través del Live Journal, en un artículo que dice así: "Teníamos cuatro guiones en desarrollo cuando llegué a Los Ángeles la semana pasada, pero para cuando me fui ya teníamos cinco. Hemos añadido un quinto escritor a los cuatro originales. No, no revelaré el nombre aquí", advirtió.

Hace unas semanas fue la propia HBO la que difundió los nombres de los cuatro primeros: Jane Goldman, Brian Helgeland, Carly Wray y Max Borenstein. "HBO anunciará sin duda el quinto también, una vez que su acuerdo se haya cerrado -continuó Martin-. Sin embargo, es un gran valor añadido, un gran chico y un buen escritor, y aparte de mí y tal vez Elio (García) y Linda (Antonsson) -coautores de la saga literaria- no conozco a nadie que conozca y ame a Westeros como él".

Martin también aprovechó su artículo para explicar que no le gusta demasiado el término 'spinoff', dado que no le parece del todo acertado para estos nuevos proyectos. "De lo que estamos hablando son nuevas historias ambientadas en el universo de Poniente y lo que hay más allá, el mundo que creé para Canción de Hielo y Fuego".

Obviamente, Martin entiende que es imposible que la totalidad de estos cinco proyectos lleguen a concretarse como un producto televisivo. Además, hizo oficial que los Cuentos de Dunk y Egg no serán una de las publicaciones que se convertirán en spin-off. "No vamos a hacer Dunk & Egg", confirmó el escritor.