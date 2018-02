Aitana, Alfred, Amaia, Ana Guerra y Miriam, en la esperada final de 'OT'

Roberto Esteban

a La 1 de TVE con Roberto Leal como presentador. Un estreno que fuepero que dejó muchas dudas por los fallos técnicos y los grandes nervios de los concursantes. La cadena pronto solucionó los problemas y los concursantes comenzaron a brillar progresivamente. Así, el 'talent' ha conseguido que muchos telespectadores vuelvan a entusiasmarse con un formato musical, y lo demuestra el récord de audiencia que marcó la última gala donde superó los tres millones de seguidores.

Pocos son los ciudadanos que no conocen a los cinco concursantes que aspiran a alzarse con la victoria. Más de tres meses de concurso que han servido a Aitana, Alfred, Amaia, Ana Guerra y Miriam para demostrar que merecen un puesto en la final de 'Operación Triunfo'. Los finalistas recibirán la visita de Raphael, David Bisbal y Pablo Alborán.

Aitana

Con 18 años, Aitana Ocaña señalaba en su entrada que no era una persona que confiara en sí misma. "Nunca he tenido claro esto de dedicarme a la música", señaló en su vídeo de presentación Aitana, que siempre había visto la música como un hobby. Pero pronto se fue ganando el apoyo de la audiencia. Fue la primera y última favorita del público. Sus propuestas para ir a Eurovisión 'Arde' y 'Lo malo' quedaron como segunda y tercera opción del público. Por todo ello se ha presentado en la final como una de las grandes favoritas.

Alfred

Alfred García ha conseguido con 20 años llegar a la final de 'OT', aunque no es la primera vez que se le podía ver en un concurso musical. Y es que, el concursante ya había probado suerte en 'La Voz' de Telecinco interpretando el tema 'Waiting on the World to Change', aunque ninguno de los coaches lo escogió. En la final de 'OT' se atreverá a tocar el trombón, uno de los instrumentos que domina junto al piano y la guitarra eléctrica. Pero sin lugar a dudas, 'City of stars', que interpretó junto a Amaia Romero, será uno de los momentos más recordados por los fans del programa. Llega a la final después de ser elegido con Amaia para representar a España en Eurovisión con el tema "Tu canción".

Amaia

Amaia Romero tenía experiencia en programas musicales antes de entrar en 'Operación Triunfo'. Y es que, en el año 2012, la concursante pamplonesa participó en 'El número uno' de Antena 3, aunque ha sido en el 'talent' de TVE donde ha alcanzado gran fama y ha sido rebautizada como Amaia de España. Ha conseguido alzarse como favorita del público hasta en tres ocasiones, aunque en la gran mayoría de las galas ha sido propuesta para ello. Y es que, su voz "dulce", como ella misma define, ha conseguido enamorar a los telespectadores. Recibió la máxima puntuación del jurado y parte como favorita a la victoria, más aún después de ser elegida junto a Alfred para acudir a Eurovisión.

Ana Guerra

Bautizada por sus seguidores como Ana War, la canaria se ha convertido en uno de los iconos del programa. A pesar de no comenzar muy bien ha ido progresando con el tiempo y se ha ganado un merecido puesto en la final. Y es que, Ana fue la primera nominada junto a Mimi después de interpretar 'Cómo te atreves' de Morat. El público la salvó y si consigue pasar la primera fase de votación podrá volver a interpretar el tema de Morat en la final. Ya conoce lo que es ser la favorita del público, ya que en la gala ocho fue la más votada con 'Sax'. 'La Bikina' y 'Havana' son también dos temas fundamentales para entender su paso por el programa y que la han consagrado como una de las finalistas.

Ana nos está emocionando una vez más con este precioso tango, 'Volver'. ¡Vuelve siempre, Ana War! ?? ¿Os está gustando su actuación? #OTFinal pic.twitter.com/gfBh9GZF6z — OT 2017 (@OT_Oficial) 5 de febrero de 2018

Miriam

Desde su vídeo de presentación, Miriam Rodríguez, ya dejó claro que como artista era "muy enérgica y sensible", y así lo ha demostrado a lo largo de los meses que ha durado 'OT'. Ha afirmado, en alguna ocasión, que sus estudios de arte dramático le han servido en gran medida para su faceta de cantante. Se estrenó en el programa con el tema 'No te pude retener' de Vanesa Martín y ha mostrado su poder en el escenario con canciones como 'Que te quería', 'Recuérdame' o 'Dramas y Comedias'. Su potente voz es una de las grandes bazas con las que cuenta para conseguir ser la ganadora.