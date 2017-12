Pamela Anderson: "Hollywood está lleno de Weinsteins"

Amaia Díez

protagonizó el pasado domingo una tensa entrevista en el. La actriz de 'Los vigilantes de la playa' esRisto le preguntó cómo eran las fiestas que organizaba Hugh Hefner, el fundador de la mítica revista., afirmó Pamela.

"No voy a decir que no soy feminista, pero no quiero que me impongan como me tengo que comportar como mujer"

La actriz ha sido cuestionada en numerosas ocasiones por haber contribuido a la cosificación de la mujer en sus portadas. "No me gusta que ni las mujeres ni los hombres me digan como tengo que ser. No voy a decir que no soy feminista, pero no quiero que me impongan como me tengo que comportar como mujer", respondió con contundencia la actriz.

Pamela también dio su opinión sobre Harvey Weinstein en el 'Chester'. "No es una persona maja", afirmó Pamela. La experiencia de esta con el cineasta "fue mala, pero nada relacionado con lo sexual". Sin embargo, confesó que le han llegado a ofrecer "mucho dinero por compartir jacuzzi con alguien", confirmando la existencia de casos de abuso sexual en la Meca del Cine.

"Hollywood está lleno de Harvey Weinsteins"

!Hollywood está lleno de Harvey Weinsteins. Hay muchísimos. Como cualquier mujer sabe, todos los sectores tienen. Todo el tiempo te dicen que subas a la habitación de alguien. Hay que ser lista y saber esquivar", afirmó.

Risto Mejide también quiso conocer la opinión de la actriz acerca de la cirugía estética. Pero, esta no quiso pronunciarse al respecto: "No quiero hablar de eso. No es muy femenino. Es asunto de cada uno. A nadie le importa", respondió Pamela.

La despedida entre el publicista y la actriz fue, cuento menos, tensa. Pamela se marchó del programa casi sin despedirse. "Creo que muy bien, muy bien no le he caído", confesó Risto Mejide al respecto.