Frank Cuesta arremete contra 'Zapeando'

Amaia Díez

El conductor deense ha dirigido al programa de La Sexta,, en su último vídeo de. El aventurero pide al programa que rectifique por pedir a los espectadores que envíende ellos mismosque no sean sus mascotas.

Cuesta ha querido aclarar desde un primer momento el cariño que siempre ha tenido al programa presentado por Frank Blanco: "No digo esto de mala leche, lo digo por si queréis rectificar", asegura con buen tono.

"Estabais pidiendo una foto con un animal esclavo. Estabais pidiendo una foto que para vosotros son unos segunditos, pero para un animal es toda una vida de esclavitud y dolor", afirma contundente el aventurero que puntualiza que ese tipo de actitudes hacen más complicada su labor: "Esas fotos que os mandan o habéis pedido no molan. Si no hay demanda no hay negocio y llevo 17 años luchando contra el tráfico animal".

"Estáis pidiendo fotos de animales que son arrancados de sus madres y son machacados desde pequeños para que cojan miedo al hombre para poder hacerse una foto", denuncia. "Todos hemos cometido errores, pero de todo se aprende y yo creo que la habéis cagado bestialmente", explica el conductor de DMax.