Los 5 'trending topic' de la televisión

Feliciano López ha dado mucho que hablar esta semana. El tenista se ha sinceradoconen. Así, rompía su silencio y contaba su versión sobreDejarla fue un palo. Había puesto mucha ilusión", aseguró

La madre de Feliciano, Belén Guerra, también contestó a las críticas de la modelo: "A mi me han puesto casi como la bruja de la película. A esta chica yo la había tomado cariño y me parecía una persona muy entrañable", afirmaba la madre del tenista muy indignada. Una entrevista que Telecinco programó dos días antes de la final de 'Supervivientes 2017', en la que Alba era finalista.

La final de 'Supervivientes 2017'



José Luis se proclamado finalmente ganador de la edición. Una final muy emocionante en el que la audiencia ha decidido premiar el trabajo y la fuerza del cocinero, frente a la sinceridad de Laura Matamoros y Alba Carrillo.

La declaración de amor de Nagore Robles



Sandra Barneda se despedía el pasado domingo de 'Conexión Honduras'. La presentadora daba las gracias al equipo y a los colaboradores. Tras recibir bonitas palabras de todos sus compañeros, llegaba el turno de Nagore Robles: "Mi superviviente favorito eres tú", decía a la presentadora que no podía evitar sonrojarse ante las palabras de su pareja.

El sensual baile de Anna Simón



La colaboradora presentará el programa de 'La Sexta' este verano durante las vacaciones de Frank Blanco. En su primer programa como presentadora, Anna Simón, sorprendió con un sensual baile.

Carlos Baute carga contra Nicolás Maduro



El cantante acudía el pasado lunes al programa de Risto Mejide, 'All You Need Is Love'. El presentador preguntó a Carlos Baute qué le diría a Nicolás Maduro si le tuviese delante: "Me gustaría estar armado para poder amenazarle", confesaba el cantante.