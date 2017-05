Eurovisión 2017: Así es Salvador Sobral, el ganador

GABI RODAS

El portugués Salvador Sobral, estudiante de Erasmus que pasó por la Universitat de les Illes Balears en 2011 y ha actuado en diversos escenarios mallorquines con un cuarteto de jazz, se llevó en la madrugada del sábado al domingo el concurso más televisivo del mundo, el de

Portugal se llevó por primera vez un certamen en el que España volvió a fracasar. Manel Navarro no solo no cogió la ola con su tema surfero 'Do it for your lover', sino que se la pegó: quedó en última posición, se le escapó un gallo durante su actuación y solo logró cinco puntos, por detrás de otra decepción, el Reino Unido, penúltima.

Sobral, de 27 años, triunfó con una balada tan sencilla como emotiva, Amar Pelos Dois (Amar por los Dos), sin efectos visuales ni coreografías espectaculares. Desde que pisó el escenario se hizo el silencio y se ganó la atención del público, que se rindió a su expresividad, sus delicados movimientos faciales y su sonrisa.

El ganador de Eurovisión se forjó como cantante en Mallorca, adonde llegó en 2011 para estudiar Psicología. En la isla ofreció conciertos en locales como el Vamp, en la calle Industria, y otros bares dedicados a la música blues y el jazz. Su última actuación en Mallorca data de marzo de 2016, cuando tocó en el Blues Jazz Club del Paseo Mallorca, junto al bajista Pere Bujosa, el batería José Luis García y el guitarrista Omar Lanuti.

"El jazz es como la vida, un diálogo, una conversación constante", ha declarado Sobral, que en los últimos años ha vivido a caballo entre Palma, su Lisboa natal y Barcelona.