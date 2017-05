Una cantante sufre abusos sexuales en plena actuación

Redacción

Durante el exitoso 'talent show' del Canal 5 italiano, 'Amici di Maria De Filippi', la participante de Eurovisión 2014,

Mientras Marrone interpretaba 'Calling you', un tema de la película 'Bagdad Café', uno de los bailarines que la acompañaba comenzó a tocar y manosear a la cantante. Restregó su cuerpo por las piernas de la interprete, intentó besarla en más de una ocasión y llegó a pellizcarle el culo e intentó tocarle un pecho. Durante esos momentos ella se mostró muy incómoda y trata de alejarlo: "No, un poco menos".

Ante la insistencia del hombre y al ver que éste le agarra del pelo y de la cintura e intenta besarla, ella le empuja para apartarle. "No quiero parecer una mojigata, pero si me tocas tanto no puedo ni siquiera cantar, es demasiado", le reprocha cuando éste cae al suelo.

Mientras, los compañeros de Emma se ríen de la situación y la cadena, propiedad de Silvio Berlusconi, lejos de escandalizarse ante grotesca escena, ha calificado el hecho como una "broma".