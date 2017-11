Los tres errores que cometes al cocinar salchichas

M. García

Lasson uno de esos alimentos que combinan con todo, ya sea con patatas, con huevos o simplemente con un poco de pan. Es lapara un plato de última hora ya que una de sus ventajas es que se pueden cocinar en cualquier momento y en muy poco tiempo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado? Te mostramos losque cometes al cocinarlas y qué tienes que evitar a partir de ahora.

No pinches las salchichas

Muchas veces, a la hora de freír salchichas, solemos pincharlas con un tenedor para que no salten. Con esta acción lo que conseguimos es quitarle gran parte del sabor. Por ello, lo mejor que se puede hacer al ponerlas en la plancha o en la sartén y dejarlas tal y como están para que se hagan, quedando crujientes por fuera y jugosas por dentro.

Evita cocerlas

Si quieres preparar las salchichas en caldo o con vino, lo más aconsejable es que las hagas a la plancha y luego les añadas la salsa. No las cuezas porque la textura de la salchicha no será la misma. Quedarán blanquecinas y, por lo tanto, menos apetitosas y sabrosas.

La freidora, cuanto más lejos, mejor

La freidora es la mayor enemiga de las salchichas frescas. Estamos acostumbrados a cocinar esas salchichas precocinadas que, prácticamente, no tienen sabor. Por ello, cuando damos con una salchicha fresca o con una chistorra procedemos de la misma manera y no debe ser así. Lo más recomendable es asar las salchichas en una sartén muy caliente o una plancha ya que, de esta manera, se cocinarán en su propio jugo y no perderán ese sabor que las caracterizan.