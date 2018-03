Así será la ceremonia de los Premios Oscars 2018

EP / Madrid Faltan muy pocas horas para que la alfombra roja del Teatro Dolby de Los Ángeles se llene de estrellas. Este próximo domingo 4 de marzo se celebra la 90 edición de los Premios Oscar, los galardones más importantes de la industria del cine.

A partir de las 17.00h (02.00h hora peninsular española) podremos disfrutar de una gala presentada por segundo año consecutivo por Jimmy Kimmel. El cómico anunciaba hace unos meses que sería de nuevo el maestro de ceremonias tras toda la polémica por el error del año pasado: "Si creéis que metimos la pata con el final de este año, ¡esperad a ver lo que hemos planeado para el show del 90 aniversario!".

Durante esta ceremonia podremos disfrutar de las actuaciones de los nominados a Mejor Canción Original. Gael García Bernal, Natalia Lafourcade y Miguel se subirán al escenario para interpretar el tema Remember me de la película de animación Coco. Mary J. Blige cantará Mighty river, de Mudbound; Common y Andra Day pondrán voz a Stand up for something del filme Marshall, This is me de El gran showman lo interpretará Keale Settle y Mystery of love de 'Call me by your name' la cantará su autor, Sufjan Stevens.

Unas interpretaciones que se complementarán con los emocionantes discursos que den los ganadores. Además, esperamos que en esta noche de premios no suceda como el año pasado y no haya errores con la lectura del premio a Mejor Película. Así este 2018 son nueve las candidatas a llevarse la estatuilla: Call Me By Your Name, El instante más oscuro, Dunkerque, Déjame salir, Lady Bird, El hilo invisible, Los archivos del pentágono, La forma del agua y Tres anuncios en las afueras.