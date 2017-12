'Star Wars': ¿Habrá recuentro entre los Skywalker?

EP / Madrid

El regreso de Luke Skywalker en Los últimos Jedi,entre los fans de la saga galáctica. Y a menos de una semana del esperado estreno del filme, Mark Hamill ha lanzado un poco de luz sobre la relación de Luke y Leia. ¿Se reunirán los gemelos Skywalker en 'Star Wars: Los últimos Jedi'?

Tras la aparición juntos en la portada de Entertainment Weekly, Hamill ha aportado más detalles sobre lo que pasará con los hermanos Skywalker. "Luke anhela tener esa familia extendida que estableció en las trilogías originales, pero ahora está en un lugar y en un momento de su vida en el que ha evitado todo eso", confesó el actor que da vida a Luke en una entrevista con la mencionada revista, en la que también añadió que "la gran pregunta es: 'por qué no respondió a Leia durante El despertar de la Fuerza?'".

Pero como es evidente, hay muchos misterios que no se pueden resolver hasta el estreno del filme. Sin embargo, Hamill también afirmó que el Luke de Star Wars 8, no será el mismo que el que se vió en 'El retorno del Jedi': "Ya no es el feliz granjero afortunado. Es un poco bélico y tiene el mundo sobre sus hombros", confesó.

Luke y Leia han estado separados prácticamente desde que nacieron y no es hasta el final de El retorno del Jedi donde descubren que son hermanos. Y como confiesa Hamill "su verdadero vínculo es que son Luke y Leia. Han pasado juntos por esta aventura y por algunas situaciones difíciles".

En cuanto a, si los hermanos Skywalker se reunirán en 'Los últimos Jedi', Hamill no quiso desvelar nada, pero se espera que la película sea una de las más emotivas de la saga, ya que será el último papel de una Leia interpretada por Carrie Fisher.

Habrá que esperar al próximo viernes 15 de diciembre, fecha de estreno del filme, para saber lo que ocurrirá en 'Star Wars: Los últimos Jedi'. Escrita y dirigida por Rian Johnson cuenta, además de con Hamill y Fisher, con Adam Driver (Kylo Ren), Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn), Oscar Isaac (Poe Dameron), Lupita Nyong'o (Maz Kanata), Domhnall Gleeson (General Hux), Gwendoline Christie (Capitana Phasma) y Andy Serkis (Líder Supremo Snoke). Además, la película cuenta con la incorporación de Laura Dern (vicealmirante Amilyn Holdo), Benicio del Toro (DJ) y la joven promesa Kelly Marie Tran (Rose Tico).