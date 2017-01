Las diez películas más esperadas de 2017

EP / Madrid

En 2017 Disney volverá a reunir las películas más esperadas del año. La compañía ha logrado ingresar 7.000 millones de dólares en un solo año, un éxito que espera mantener en el nuevo periodo cinematográfico que comienza. Los estudios tienen dos títulos potentes, el esperado, que llegará el próximo diciembre, y la cinta de acción real de, que se estrenará en marzo.

La web Fandango, a través de USA Today, ha publicado la lista de las películas más esperadas del próximo año, basándose en los intereses de 2.000 personas que se consideran asiduas al cine. Tal y como señala el redactor jefe de la web, Erik Davis, "el Episodio VIII será el evento cinematográfico de 2017, al igual que Rogue One lo ha sido en 2016".

El gran éxito que ha cosechado Disney se lo debe en parte a la franquicia de George Lucas, pero también a las películas de superhéroes de Marvel, en las que participa a través de Marvel Studios. El próximo año llegará la esperada secuela de ‘Guardianes de la Galaxia’ y ‘Spiderman: Homecoming’, el debut en solitario de ‘Tom Holland’ como el trepamuros.

También en 2017 se espera con ansia la nueva ‘Wonder Woman’ de Gal Gadot que debutó en ‘Batman v Superman: El amanecer de la Justicia’, y que volverá a aparecer en ‘La Liga de la Justicia’, otra de las grandes apuestas del próximo año. Las secuelas de ‘Fast and Furious’, ‘Cincuenta sombras de Grey’ y ‘Logan,’ la tercera entrega de ‘Lobezno’, son otros de los títulos más esperados.

1. 'Star Wars: episodio VIII'



2. 'Guardianes de la galaxia 2'



3. 'La bella y la bestia'



4. 'Wonder woman'



5. 'Spider-man: homecoming'



6. 'La liga de la justicia'



7. 'Fast & furious 8'





8. 'Cincuenta sombras más oscuras'



9. 'Logan'



10. 'Gru, mi villano favorito 3'